बड़ा मंच, तीन विषय और उत्तराखंड को बड़ी शाबासी, UCC, शीतकालीन यात्रा व प्लास्टिक मुक्त अभियान की PM मोदी ने की सराहना

saif ali khan attack case mumbai police says that they have enoungh evidence against accused : बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने कहा कि मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ उसके पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं। सैफ (54) पर 16 जनवरी को तड़के मुंबई के बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में एक हमलावर ने चाकू से 6 बार वार किए थे।