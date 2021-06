एंटीलिया केस: NIA ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया

एनआईए की टीम आज सुबह सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पहुंची। टीम फिलहाल प्रदीप शर्मा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं और उनसे पूछताछ कर रही है।



मुंबई के अंधेरी के जेपी नगर इलाके में भगवानभवन बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित प्रदीप शर्मा के आवास पर एनआईए की टीम इलेक्ट्रोनिक डिवाइस की जांच कर रही है।

Mumbai: conducts raid at the residence of Shiv Sena leader and former 'encounter specialist' of Mumbai Police, Pradeep Sharma. Details awaited.#Maharashtra pic.twitter.com/s6dO1WMh6T