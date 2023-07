UP में चलती कार में लगी आग, चंद मिनटों में जलकर हुई खाक

Fire in a moving car in UP : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गभड़िया इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे यह चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोग बाल-बाल बचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम के अलावा अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया जा सका।

एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसे में कार में सवार 2 लोग बाल-बाल बचे। गभड़िया पुलिस चौकी के प्रभारी विकास गुप्ता के मुताबिक, ताजखानपुर निवासी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद तारिक शनिवार देर रात कार से जगदीशपुर से घर लौट रहे थे, तभी गांव में एक भट्ठे के पास वाहन के इंजन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अशरफ और तारिक कार से बाहर निकल गए।

गुप्ता के अनुसार, देखते ही देखते पूरी कार धूं-धूंकर जलने लगी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और गभड़िया चौकी की पुलिस टीम के अलावा अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। गुप्ता ने कहा कि आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया जा सका। उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई।

