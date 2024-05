Weather Update : राजस्थान के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी, लू की चेतावनी, बाड़मेर में पारा 46

Most parts of Rajasthan are in the grip of extreme heat : राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है जहां बुधवार को सीमावर्ती बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिन राज्य के अनेक इलाकों में लू (हीटवेव) चलने की चेतावनी दी है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को दिन में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस, जालोर में 45.5 डिग्री, फलोदी में 45.4 डिग्री, जैसलमेर व गंगानगर में 45.2 डिग्री, जोधपुर में 45.0 डिग्री, कोटा व बीकानेर में 44.6 डिग्री, वनस्थली में 44.1 डिग्री, संगरिया में 44.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम केंद्र ने बताया कि इस दौरान माउंट आबू का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सबसे कम है। राजधानी जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। जबरदस्त गर्मी को देखते हुए भरतपुर के जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 9 से 11 मई तक का अवकाश घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि 10 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर राजपत्रित अवकाश है।

मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में जोरदार गर्मी और लू का दौर अभी कुछ दिन जारी रहेगा तथा अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अनुसार कल यानी नौ मई को जोधपुर, बीकानेर संभाग मैं कहीं-कहीं तीव्र गर्म हवाएं यानी 'लू' चलने की संभावना है।

इस दौरान जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग में भी लू चलने की संभावना है। 10 मई को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में लू (हीटवेव) जारी रहने की संभावना है। वहीं 10-11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश की संभावना है।

आंधी बारिश की गतिविधियां 11 व 13 मई को भी कुछ भागों में जारी रहने व कहीं-कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने व तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। केंद्र ने बताया कि आंधी बारिश के प्रभाव से 11 मई से राजस्थान में लोगों को लू से कुछ राहत मिल सकती है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour