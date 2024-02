शेर का नाम अकबर तो शेरनी का सीता, बंगाल में दोनों को साथ रखने पर VHP ने कोर्ट में लगाई याचिका

Rahul Gandhi canceled his trip to Bhadohi and left for Wayanad : कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तत्काल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जा रहे हैं और वे अब आगे की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू करेंगे। वायनाड में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई।