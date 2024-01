Delhi: दोस्तों ने किया किशोर को जूते चाटने व अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर मजबूर

Inauguration of Ramrajya and return of Sanatan Dharma : तपस्वी छावनी के जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य (Paramahamsa Acharya) ने 'वेबदुनिया' से बात करते हुए कहा कि अयोध्या धाम में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से रामलला विराजमान हो गए हैं जिसके बाद अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारत राममय (Rammay) हुआ है।