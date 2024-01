आतंकी पन्नू ने दी पंजाब के CM भगवंत मान और DGP को जान से मारने की धमकी

More than 8600 bank accounts sealed in Jharkhand due to cyber crime : झारखंड में कथित तौर पर साइबर अपराधियों (cyber criminals) से जुड़े 8,674 बैंक खाते (bank accounts) सील कर दिए हैं। पुलिस को संदेह है कि वे इनका इस्तेमाल लोगों को झांसा देने के लिए कर रहे थे। सीआईडी (CID) के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।