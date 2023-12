पन्नू मामला उठा लोकसभा में, कांग्रेस सांसद ने की यह मांग

What did PM Modi say on revocation of Article 370? : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के निर्णय को सोमवार को 'ऐतिहासिक' करार दिया और कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि 'उम्मीद की किरण' तथा एक मजबूत एवं अधिक एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।