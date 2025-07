कर्नाटक कांग्रेस में बवाल, क्या डीके शिवकुमार छोड़ेंगे सिद्धारमैया का हाथ?

Ban on old vehicles in Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मंगलवार से यानी 1 जुलाई 2025 से राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगा दी गई है। इस नियम के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों तथा 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।