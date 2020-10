जयपुर में बड़े आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा, 4 करोड़ के साथ 4 गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को पुलिस ने एक बड़े सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे 4 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं।

आरोपियों के पास से नकदी के साथ ही 19 मोबाइल और 2 नकद गिनने की मशीन भी बरामद की गई है।

