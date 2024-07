झारखंड : जैन तीर्थ सम्‍मेद शिखर पर CM हेमंत सोरेन ने दी बलि

Jain community is angry with the sacrifice of animals : झारखंड के मधुबन जिले में जैनों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखरजी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 4 पशुओं की बलि दी गई। तीर्थराज पर बलि जैसे हिंसक कार्य को लेकर जैन समाज में आक्रोश है। उल्‍लेखनीय है कि सोरेन और उनकी पत्‍नी कल्पना ने राज्य में शांति और आने वाले चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर यहां पूजा की थी।





खबरों के अनुसार, झारखंड के मधुबन जिले में जैनों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखरजी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 19 जुलाई को 4 पशुओं की बलि दी गई। तीर्थराज पर बलि जैसे हिंसक कार्य को लेकर जैन समाज में आक्रोश है।





मधुबन सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने संथाली संस्कृति के अनुसार पूजा की। पूजा की सारी विधि आदिवासी समाज के पुजारियों ने संपन्न कराई। सोरेन और उनकी पत्‍नी ने राज्य में शांति और आने वाले चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर यह पूजा की।





जैन समाज का कहना है कि मुख्यमंत्री सोरेन ने 4 पशुओं की बलि का निंदनीय कृत्य किया है, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई की जाए और मधुबन को शाकाहारी शहर घोषित किया जाए। विश्व जैन संगठन ने केंद्र सरकार और झारखंड राज्यपाल से तीर्थराज पर बलि जैसा हिंसक कार्य करने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

