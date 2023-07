पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से नवाजा

France's highest honor for Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' ('Grand Cross of the Legion of Honor') से नवाजा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वह राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में शुक्रवार को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां 'एलिसी पैलेस' (राष्ट्रपति आवास) में आयोजित पुरस्कार समारोह की तस्वीरें ट्विटर पर साझा कीं और लिखा कि 'साझेदारी की भावना का प्रतीक... प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से नवाजा।'

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की ओर से इस अद्वितीय सम्मान के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का आभार व्यक्त किया। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों ने एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक निजी रात्रिभोज का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक कला केंद्र में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा था कि भुगतान प्रणाली 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (यूपीआई) के इस्तेमाल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच सहमति बनी है जिसके परिणामस्वरूप अब यहां इसका उपयोग किया जा सकेगा और भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब फ्रांस में स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाई के बाद 5 वर्ष का कार्य वीजा भी दिया जाएगा।(भाषा)

