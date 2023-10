पुणे में इमरजेंसी लैंडिग के दौरान पलटा विमान

Pune news in hindi: महाराष्‍ट्र के पुणे में एक ट्रेनी विमान को बारामती हवाई क्षेत्र के पास आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान विमान पलट गया। हालांकि प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों सुरक्षित हैं। पुणे जिले के गोजुबावी गांव के पास एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान रविवार सुबह यह हादसा हुआ।

#WATCH | Maharashtra: Red Bird Academy Tecnam aircraft VT-RBT made an emergency landing near Baramati airfield. The instructor and trainee both are safe. Further investigation underway: DGCA ( Directorate General of Civil Aviation) https://t.co/yJ8AWToTUw pic.twitter.com/7Ajapflbra