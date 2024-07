वाराणसी : उफनती गंगा नदी के कारण दाह संस्कार और गंगा आरती स्थल बदले गए

Due to the rising Ganga river the cremation and Ganga Aarti sites have been changed : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से यहां मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार प्रभावित हुआ है। वहीं दशाश्वमेध घाट पर पानी भर जाने के कारण आरती स्थल में भी बदलाव किया गया है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।

वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर से घाटों का संपर्क टूट गया है, वहीं दशाश्वमेध घाट पर पानी भर जाने के कारण आरती स्थल में भी बदलाव किया गया है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर पानी बढ़ने से शव दाह के स्थान में भी परिवर्तन किया गया है।

जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव ने बताया, जहां दाह संस्कार होता था, वहां पानी भर गया है। फिलहाल ऊपरी सीढ़ियों पर दाह संस्कार किया जा रहा है। यादव ने बताया कि गंगा में बढ़ते जल स्तर और पानी के तेज बहाव के कारण बड़ी नावों को सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक ही नदी में जाने की अनुमति दी गई है। नाविकों को क्षमता के अनुसार आधे यात्रियों को ले जाने के निर्देश दिए गए हैं।

नाव पर सवार सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। जल पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें घाटों पर लगातार गश्त कर रही हैं। गंगा आरती का आयोजन करने वाली संस्था गंगा सेवा निधि के शिवम मिश्रा ने बताया, गंगा आरती अब दशाश्वमेध घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर होगी क्योंकि पानी उस स्थान तक पहुंच गया है जहां आमतौर पर आरती होती है।

गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले के अधिकारियों ने बताया कि वाराणसी में जगह-जगह पर बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं। बाढ़ चौकियों पर उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है।(भाषा)

