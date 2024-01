Chandigarh Mayor Election : AAP की अर्जी पर Court ने प्रशासन और नगर निगम से मांगा जवाब

Who is the new Chief Minister of Jharkhand Champai Soren : चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। सोरेन सरकार के वरिष्ठ मंत्री चंपई सोरेन के पिता सरायकेला-खरसावां जिले स्थित जिलिंगगोड़ा गांव में खेती-किसानी किया करते थे। उनके 4 बच्चों में सबसे बड़े चंपई सोरेन हैं। चंपई ने 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उनका विवाह कम उम्र में ही मानको से कर दिया गया। उनके परिवार में 4 बेटे और 3 बेटियां हैं।