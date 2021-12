कांग्रेस विधायक ने टिप्पणी उस समय की जब विधायक, विधानसभा में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी से समय मांग रहे थे।

स्पीकर ने सदस्यों से पूछा कि अगर सभी को समय दिया गया तो सत्र कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि आप जो भी तय करेंगे मैं हां कहूंगा। मैं जो सोच रहा हूं वह यह है कि हम स्थिति का आनंद लें।

"...There's a saying: When rape is inevitable, lie down&enjoy," ex Speaker & Congress MLA said when Speaker Kageri, in response to MLAs request for extending question hour, said he couldn't& legislators should 'enjoy the situation' (16.12)

उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम को नियंत्रित या नियंत्रित नहीं कर सकता, मेरी चिंता सदन के कामकाज के बारे में है, इस पर भी ध्यान दिया जाना है। इस पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों को हंसते देखा और सुना गया।

I would like to express my sincere apologies to everyone for the indifferent and negligent comment I made in today’s assembly about “Rape!” My intention was not trivialise or make light of the heinous crime, but an off the cuff remark! I will choose my words carefully henceforth!