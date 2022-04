2.20 रुपए महंगी हुई CNG, जानिए पुणे में क्या हैं नए दाम...

पुणे। महाराष्‍ट्र के पुणे में तेल कंपनियों ने CNG के दाम 2.20 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। महंगाई से परेशान लोगों को सीएनजी के दाम बढ़ने से बड़ा झटका लगा है। इसका सीधा असर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर पड़ेगा।

Maharashtra | Compressed Natural Gas (CNG) price in city increased by Rs 2.20. It will cost Rs 77.20 per kg from today: Ali Daruwala, Spokesperson, All India Petrol Dealers Association