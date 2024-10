किआ कार में आग लगने से सिरेमिक कारोबारी की जलकर मौत, अन्य सामान सुरक्षित

IDF says Iran has launched missiles toward Israel : इजराइली फोर्स ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से 102 बैलेस्टिक मिसाइल दाग दी गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद से ही माना जा रहा था कि इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। नागरिकों से शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है। IDF की चेतावनी के बाद पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं।