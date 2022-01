भाजपा की सरबजीत कौर बनीं चंडीगढ़ की मेयर

दरअसल आप के एक वोट को लेकर यहां जमकर हंगामा हुआ। इसे खारिज कर दिया गया और पार्टी उम्मीदवार को 13 ही वोट मिल सके और भाजपा को नगर निगम में बहुमत मिल गया।

नाराज आप पार्षद मेयर की कुर्सी के पीछे ही धरने पर बैठ गए हैं। डीसी विनय प्रताप सिंह को भी मौके पर रोक लिया गया। हंगामा नहीं थमता देख नगर निगम के अंदर मार्शल बुलाए गए।

Bharatiya Janata Party's Sarabjit Kaur elected as the new mayor of Chandigarh Municipal Corporation with 14 votes. Total votes cast were 28. pic.twitter.com/tadiClaMD7