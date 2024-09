ममता सरकार ने नहीं भेजी तकनीकी रिपोर्ट, राज्यपाल ने नहीं दी एंटी रेप बिल को मंजूरी

The tussle continues in Congress over alliance with AAP in Haryana elections : कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ गठबंधन की संभावना तलाशने के लिए गुरुवार को गहन विचार-विमर्श किया। पार्टी के कुछ नेताओं ने हालांकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ किसी गठबंधन पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है और लिस्ट फाइनल की जा रही है।