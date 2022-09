यूपी से आए 4 साधुओं को भीड़ ने समझा बच्चा चोर, लाठी-डंडों से जमकर पीटा

घटना जाट तहसील के लवंगा गांव में उस समय हुई, जब उत्तर प्रदेश के रहने वाले चार लोग एक कार में कर्नाटक के बीजापुर से पंढरपुर शहर की ओर जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, ये लोग सोमवार को गांव के एक मंदिर में रुके थे और मंगलवार को यात्रा शुरू करते समय उन्होंने एक लड़के से रास्ता पूछा, जिससे कुछ स्थानीय लोगों को संदेह हुआ कि वे बच्चों का अपहरण करने वाले आपराधिक गिरोह का हिस्सा हैं।

#Hindu sadhu from Mathura who are on a tour of Bharat were beaten brutally at #Sangali of #Maharashtra. Later on story was made that they confused the sadhus with Child lifter (bachcha chor).

This level of hate and false stories spread against Hindu Sadhus by anti Hindu gang. pic.twitter.com/ybhUhdjBXW