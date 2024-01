गैस कटर से ATM काट रहे थे चोर, आग लगने से 21 लाख हुए स्वाहा

Approval of the proposal for transfer of powers of the Standing Committee : दिल्ली नगर निगम (MCD) सदन के एक विशेष सत्र के दौरान सोमवार को तब अराजकता फैल गई जब विपक्षी पार्षद सदन में स्थाई समिति की शक्तियों को निहित करने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए सदन के बीच में आ गए और महापौर शैली ओबेरॉय की मेज पर चढ़ गए तथा कागजात फाड़ दिए।