Maharashtra : ठाणे में 720 वोटर कार्ड सड़क पर पड़े मिले, मामला दर्ज

720 voter cards found lying on the road in Thane : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सड़क से 720 मतदाता पहचान पत्र मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को शील-कल्याण रोड पर पिसावली गेट के पास राहगीरों ने जमीन पर वोटर कार्ड बिखरे हुए देखे।

उन्होंने बताया कि चुनाव अधिकारियों की शिकायत के आधार पर डोंबिवली इलाके में मानपाड़ा पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चोरी और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया। अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि मतदाता पहचान पत्र कहां से चोरी हुए और इसके पीछे कौन लोग हैं?(भाषा)

