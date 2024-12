बेटे की बारात में नाचने के लिए बुलाईं 20 रूसी डांसर, सड़क पर लगा जाम

20 Russian dancers Viral video news: बेटे की शादी को यादगार बनाने के लिए हर पिता जी तोड़ कोशिशें करता है। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रशियन डांसर रोड पर डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। उनके पीछे कार में दूल्हा और कुछ अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में गाने की आवाज भी आ रही है। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए....

हालांकि शादी-विवाह में नर्तकियां बुलाने की परंपरा पुरानी है। लेकिन, विदेशी नृत्यांगनाएं बुलाने का ट्रेंड नया है। बताया जा रहा है कि इस शादी में दूल्हे के पिता ने 20 रूसी डांसरों को बुलाया था। दूल्हे का नाम अक्षित बताया जा रहा है। रूसी डांसरों के अलावा दुल्हे की कार के सामने एक बुजुर्ग भी नाचता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह बारात चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जब यह डांसर बारात के सामने नाच रही थीं, इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्‍या में लोट इकट्‍ठे हो गए। इसके कारण सड़क पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। हालांकि जब ये डांसर सड़क पर नाच रही थीं, तब बारात में अन्य बाराती नजर नहीं आ रहे थे। यह वीडियो UP SAY द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है।

