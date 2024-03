इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या में शामिल 2 आरोपी गोवा में गिरफ्तार

2 accused involved in murder of Nafe Singh Rathi arrested in Goa : इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में गोवा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 25 फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने राठी और पार्टी कार्यकर्ता जयकिशन के वाहन पर गोलीबारी करके उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को गोवा से दिल्ली लाया गया और फिर दोपहर में झज्जर ले जाया गया।

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। झज्जर के बहादुरगढ़ में 25 फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने इनेलो की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष राठी और पार्टी कार्यकर्ता जयकिशन के वाहन पर गोलीबारी करके उनकी हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि आशीष और सौरभ नामक आरोपियों को हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल, जिला पुलिस और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के संयुक्त अभियान के तहत गोवा से गिरफ्तार किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को गोवा से दिल्ली लाया गया और फिर दोपहर में झज्जर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें उत्तरी गोवा से गिरफ्तार किया गया था जहां वे एक होटल में ठहरे हुए थे। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आशीष, सौरभ, नकुल और अतुल वे चार आरोपी हैं जिन्होंने 25 फरवरी को राठी और किशन के वाहन पर गोलीबारी की थी।

सांगवान ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से राठी की हत्या की जिम्मेदारी ली : अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (दक्षिण-पश्चिम रेंज) की एक टीम गोवा में चलाए गए अभियान में शामिल थी। दिल्ली के नांगलोई में रहने वाले आशीष और सौरभ ब्रिटेन में रह रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथी हैं। सांगवान ने एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से राठी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में यह दावा भी किया गया कि राठी की सांगवान के दुश्मन मंजीत महल से गहरी दोस्ती हो गई थी।

सांगवान का बड़ा भाई हत्या के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद : सूत्रों ने बताया कि सांगवान ने चारों हमलावरों को हथियार और कारतूस मुहैया कराए थे। उन्होंने बताया कि नकुल और अतुल शनिवार को गोवा स्थित होटल से चले गए थे। दिल्ली पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सांगवान का बड़ा भाई ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा हत्या के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और आगामी दिनों में हरियाणा पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है।

लोकसभा चुनाव से पहले इनेलो नेता पर हुए हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा में विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। झज्जर पुलिस ने इस घटना के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में पूर्व भाजपा विधायक नरेश कौशिक और अन्य को नामजद किया है। यह मामला धारा 302 (हत्या) समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।

हत्या की जांच केन्द्रीय सीबीआई को सौंपी जाएगी : पुलिस से की गई शिकायत में नफे सिंह राठी के भतीजे राकेश ने कहा कि पांच अज्ञात हत्यारे उनकी कार का पीछा कर रहे थे और इसी दौरान बाराही रेलवे क्रॉसिंग के पास वे कार से बाहर निकले और उन्होंने राठी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने हाल में विधानसभा में कहा था कि इनेलो की प्रदेश इकाई के प्रमुख की हत्या की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाएगी।

खतरा होने के बावजूद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई : वरिष्ठ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्य की भाजपा-जजपा (जननायक जनता पार्टी) सरकार पर आरोप लगाया कि राठी की जान को खतरा होने के बावजूद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। झज्जर के पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने कहा कि आशीष और सौरभ दोनों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जैन ने कहा, उन्हें गोवा से गिरफ्तार किया गया। हमने उन्हें अदालत में पेश किया और उन्हें आठ दिन की पुलिस रिमांड पर दिया गया है। चारों आरोपियों द्वारा अपराध में इस्तेमाल की गई कार पहले रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास से बरामद की गई थी। जैन ने झज्जर में कहा कि अपराध के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अन्य दो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour