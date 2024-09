Gujarat : गणेश पंडाल लगाते समय करंट से 1 की मौत, 7 लोग घायल

1 died and 7 people were injured due to electric shock while setting up Ganesh Pandal : गुजरात के वड़ोदरा जिले के डबका गांव में गणेश पंडाल लगाते समय बिजली का करंट लगने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। मंगलवार रात करीब 11.45 बजे जब यह घटना हुई।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। वाडू पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11.45 बजे जब यह घटना हुई, तब कई ग्रामीण पादरा तालुका के अंतर्गत एक गांव में एक मंदिर के पास आगामी गणेश उत्सव के लिए पंडाल लगाने में व्यस्त थे।

पंडाल लगाते समय उन लोगों ने लोहे की छड़ पकड़ रखी थी। लोहे की छड़ ऊपर से गुजर रहे एक हाईटेंशन बिजली के तार में टकरा गई जिससे प्रकाश जाधव की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सभी 7 घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।(भाषा)

