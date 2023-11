राजस्थान चुनाव में कुल 1875 उम्मीदवार, 490 ने पीछे खींचे कदम

Many JDU ministers came to the defense of Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर उपजे विवाद के बीच सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) से सरकार के कई मंत्री अपने नेता का बचाव करने के लिए एनसीईआरटी की किताबों को लेकर विधान परिषद में पहुंचे।