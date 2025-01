प्रयाग महाकुंभ में अब साधु संत भी करेंगे पीम मोदी की तरह- मन की बात

how many miraculous Babas are there in Mahakumbh: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस कुंभ मेले में कई सिद्ध संत और चमत्कारी संत होंगे लेकिन यह हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। बहुत से सिद्ध संत तो लोगों से दूर रहते हैं वे सिर्फ संतों को ज्ञान और मार्गदर्शन देने आता हैं और फिर से हिमालय में चले जाते हैं। अब जैसे हजारों नागा साधुओं में से सभी सिद्ध नहीं होते जो होते हैं उनकी दुनिया ही अलग होती है और उन्हें सिर्फ उनके साथ नागा ही पहचान सकते हैं आम जनता नहीं। फिर भी एक अनुमान के तहत करीब 7 से 8 लाख साधु संत हैं। इनमें से विभिन्न प्रकार के साधु और बाबा हैं, जिनमें कई चमत्कारिक और अद्वितीय व्यक्तित्व भी शामिल होते हैं। इनमें से कुछ विशेष प्रकार के बाबा इस प्रकार हैं:-