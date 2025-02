बस से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो, महाकुंभ स्नान के लिए आ रहे 10 लोगों की मौत

Prayagraj news in hindi : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे 10 श्रद्धालुओं की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में 19 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए सभी लोग छत्तीसगढ़ के हैं।

प्रयागराज-मिर्जापुर हाईवे पर देर रात एक बोलेरो और बस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार सभी 10 श्रद्धालुओं ने मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए सभी लोग कोरबा से महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। जबकि बस संगम स्नान के बाद वाराणसी लौट रही थी। हादसे में बस में सवार 19 लोग घायल हुए हैं।

VIDEO | Almost ten people have been killed and several injured in a head-on collision between a car and a bus in Prayagraj. More details awaited.



