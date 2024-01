रुक्मणी अष्टमी कब है ? क्या है इसका महत्व

4 eclipses will occur in India this year : इस साल सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की चाल से एक पूर्ण सूर्यग्रहण समेत 4 ग्रहण लगेंगे, हालांकि उज्जैन की एक प्रतिष्ठित वेधशाला का यह पूर्वानुमान भारत के खगोलप्रेमियों को निराश कर सकता है कि देश में इनमें से एक भी खगोलीय घटना निहारी नहीं जा सकेगी।