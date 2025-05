बगलामुखी जयंती कब और क्यों मनाई जाती है? जानें, महत्व, विधि, पूजा के लाभ और मंत्र

which is the longest river ganga or indus: भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियाँ, सिन्धु और गंगा, सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। इन नदियों का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ये लाखों लोगों के जीवन रेखा भी हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सी नदी ज़्यादा लम्बी है और किसमें प्रति मिनट ज़्यादा पानी बहता है। आइए, इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।