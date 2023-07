घट रहा है यमुना का जलस्तर, दिल्ली को जल्द मिलेगी बाढ़ से राहत

Delhi Floods : युमना में आई बाढ़ की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब भी कई इलाके जलमग्न हैं। यमुना नदी में जलस्तर शनिवार सुबह घटना शुरू हुआ, लेकिन यह कुछ सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से ही कम हो रहा है।

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि यमुना नदी में जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है और अगर भारी बारिश नहीं हुई, तो हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों को जलमग्न इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है।

उन्होंने दिल्ली के शांतिवन इलाके में बाढ़ के पानी में खेल रहे बच्चों का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, 'मैं सबसे अपील करता हूं कि ऐसा न करें। यह जानलेवा हो सकता है।'

I urge everyone to avoid this. It cud be fatal. https://t.co/en3dRHMgW1

यातायात पुलिस ने जारी की एडवाइजरी : यमुना नदी के तेज बहाव के कारण इंद्रप्रस्थ के पास क्षतिग्रस्त हुए जल रेगुलेटर (गति व्यवस्थापक) की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और दिल्ली यातायात पुलिस ने शांतिवन से गीता कॉलोनी तक रिंग रोड के दोनों कैरिजवे पर कार, ऑटो-रिक्शा और अन्य हल्के वाहनों की आवाजाही की अनुमति दे दी है।

यातायात पुलिस विभाग ने ट्वीट किया कि शांतिवन से राजघाट और आईएसबीटी की ओर जाने वाली सड़क अभी भी बंद है।

Traffic Advisory



Traffic movement which was closed due to flood has been opened on the following roads:-



1. Boulevard Road to slip road, below Yudhisthir setu turn left to MGM to wazirabad flyover and further.



2. Mahatma Gandhi marg both carriageways from Chandgiram Akhara to…