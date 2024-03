Kangana Ranaut starts election campaign with roadshow in Mandi : अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को मंडी संसदीय क्षेत्र में एक रोडशो के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा विकास है। मंडी के भांबला कस्बे में जन्मीं और चार बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अदाकारा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े।