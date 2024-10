लॉरेंस बिश्नोई को क्यों मारना चाहता है कौशल चौधरी और कौनसी गैंग से है संबंध?

Ayodhya lit up with more than 25 lakh Deep: अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली अयोध्या नगरी लाखों दीपकों से जगमगाई। इस बार 25 लाख से भी ज्यादा दीप जलाए गए। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। नगरवासियों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पहले बुधवार को नगर में रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां निकाली गईं।