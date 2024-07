लेडीज नहीं अब जेंट्स के तौर पर जाने जाएंगे ये IRS अधिकारी, जानिए कौन हैं जो अनुसूया से बने अनुकाथिर

Ruckus in Mangalore seat by election: उत्तराखंड (Uttarakhand) की 2 विधानसभा सीटों के लिए आज बुधवार को उपचुनाव (by election) हो रहा है। यहां की मंगलौर सीट पर बसपा विधायक सरबत करीम का निधन हो गया था जिसके चलते यह सीट खाली हो गई थी। वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस विधायक के भाजपा में शामिल होने के चलते यह सीट खाली हो गई थी। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हो रहा है।