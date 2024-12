अब कहां रखी है 1971 युद्ध की वह चर्चित तस्वीर, सरकार ने प्रियंका को क्या दिया जवाब

meeting of Modi and Disanayak : भारत और श्रीलंका (India and Sri Lanka) ने अपनी साझेदारी को विस्तार देने के लिए सोमवार को भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए रक्षा सहयोग समझौता को जल्द अंतिम रूप देने का संकल्प लिया और बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करके ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक (Anu Kumar Disanayak) के बीच हुई व्यापक वार्ता के दौरान लिए गए।