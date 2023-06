क्या होता है Biparjoy का मतलब, कैसे पड़ा ये नाम? जानिए कौन और कैसे तय होते हैं तूफानों के नाम?

Cyclone Biparjoy : च्रकवाती तूफान बिपरजॉय ने तबाही का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात में तूफानी गतिविधियों से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई और देश के दूसरे तटीय इलाकों में भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। तटीय इलाकों से अब तक 7500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।

#WATCH | Indian Coast Guard ships are patrolling off the coast of Gujarat, in view of the cyclone 'Biparjoy'



(Video source: Indian Coast Guard) pic.twitter.com/NPL7tyZCxZ