Dance of Hillary Virus: अब पाकिस्‍तान की नई करतूत, इस फाइल को न करें क्लिक, हो सकता है बड़ा खतरा

भारत के रिहाइशी इलाकों में ड्रोन हमलों के साथ ही अब पाकिस्‍तान एक नई करतूत पर उतर आया है। दरअसल, आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अब पाकिस्तान की ओर से खतरनाक वायरस सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है। इस वायरस फाइल को Dance of Hillary Virus कहा जा रहा है। जानते हैं क्‍या है ये वायरस और किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है?बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के जब सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान इंटरनेट के जरिए भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की नई साजिश रच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान अब भारत पर साइबर अटैक की तैयारी में है और इसके लिए Dance of the Hillary नाम के खतरनाक वायरस को एक फाइल में डालकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है।अगर व्हाट्सऐप, फेसबुक, टेलीग्राम या फिर ईमेल के जरिए अगर कोई भी अनजान फाइल आती है तो फाइल पर भूल से भी क्लिक करने की गलती न करें, वरना आपकी ये छोटी सी लापरवाही आपको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकती है। इस फाइल में मैलवेयर है जो आपकी पर्सनल जानकारी को चुरा सकता है और आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है।ये एक खतरनाक मैलवेयर है जिसे वीडियो फाइल और डॉक्यूमेंट के रूप में सर्कुलेट किया जा रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि एक बार अगर ये मैलवेयर आपके डिवाइस में घुस गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी बैंकिंग डिटेल्स चोरी होने का खतरा बढ़ सकता है। ये वायरस आपके पास अनजान लिंक या अटैचमैंट के रूप में पहुंच सकता है, अगर आपको tasksche.exe नाम की फाइल मिलती है तो इस फाइल पर क्लिक करने की गलती न करें।Malware Attack से खुद को कैसे बचाएं?एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें।ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखें।संदिग्ध लिंक्स और अटैचमेंट्स पर क्लिक करने से बचें।मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल।ऐप डाउनलोड करते वक्त सावधानी बरतें।Cyber Crime Helpline Numberअगर गलती से किसी अनजान फाइल पर क्लिक कर देते हैं और कोई नुकसान होता है तो 1930 (नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल कीजिए और अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करें।