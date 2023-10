Electoral Bonds पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या होता है और कैसे काम करता है चुनावी बॉन्ड?

BJP's allegation regarding party flag in the state : भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से सोमवार को मुलाकात कर आरोप लगाया कि जिला स्तर पर कुछ अधिकारी जानबूझकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के निजी घरों और वाहनों से पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह हटा रहे हैं।