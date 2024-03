Weather update : पहाड़ों पर बर्फबारी, किन राज्यों में आज बारिश की संभावना

Kisan Mahapanchayat will be held in Delhi on March 14 : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शनिवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 14 मार्च को दिल्ली में 'किसान महापंचायत' में 400 से अधिक किसान संघ भाग लेंगे।