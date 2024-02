Weather Update : नहीं मिलेगी बर्फबारी से राहत, इन राज्यों में हो सकती है बारिश

Weather Update : फरवरी में जम्मू कश्मीर, उत्तरखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से देश में सर्दी का असर दिखाई दिया। इस बार मार्च में भी पहाड़ों पर बारिश के साथ बर्फबारी, उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भी वर्षा की उम्मीद है।

हिमाचल में बर्फबारी : हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों और ऊंची पहाड़ियों में सोमवार को शीतलहर की स्थिति बरकरार रही और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी हुई। मौसम कार्यालय के अनुसार, मनाली, कल्पा, सांगला, खदराला, सराहन, शिमला, कुफरी, डलहौजी, केलोंग, कुकुमसेरी और गोंडला में बर्फबारी हुई।

पश्चिमी हिमालय पर 26 से 27 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश और बर्फबारी का पहला दौर आने की उम्मीद है।

राज्य में चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 292 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, इनमें से 246 सड़कें लाहौल और स्पीति में, 29 चंबा में और 10 कुल्लू में बंद हैं।

मौसम विभाग ने 26, 27 और 29 फरवरी को मध्य पहाड़ियों में कुछ स्थानों पर और एक मार्च को कई अन्य स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26, 27, 29 फरवरी, 1 और 2 मार्च को अलग-अलग स्थानों पर तूफान आने और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।

Current nowcast issued over the country.

Nowcasts are being regularly updated and the same are available at https://t.co/AM2L3hiN2o pic.twitter.com/ZY8yXSyUAr