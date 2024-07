Coaching Centre Incident : BJP अध्‍यक्ष सचदेवा ने विद्यार्थियों की मौत को हत्या बताया, AAP सरकार का मांगा इस्‍तीफा

Virendra Sachdeva's statement on the death of students in Delhi coaching center : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को यहां आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यालय के समीप प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार का इस्तीफा मांगा। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की मौत को हत्या बताया।

सचदेवा ने कहा कि जो 3 छात्र देश का भविष्य थे, उनकी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण मौत हो गई, जो दिल्ली तथा एमसीडी पर शासन करती है। मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में शनिवार को भारी बारिश के बाद पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई।

सचदेवा ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह हत्या है। उन्होंने कहा कि इन छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वे एमसीडी के हों या किसी अन्य एजेंसियों से, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और राजेंद्र नगर से आप विधायक को भी इस्तीफा देना चाहिए। महिला प्रदर्शनकारियों ने विरोधस्वरूप चूड़ियां ले रखी थीं और उन्होंने थालियां बजाईं। प्रदर्शनकारियों ने आप मुख्यालय तक पहुंचने का प्रयास किया जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।(भाषा)

