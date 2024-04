दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे देश के नए नौसेना प्रमुख, 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार

Dinesh Kumar Tripathi will be the new Navy Chief of the country : वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने पर 30 अप्रैल को वह नया पदभार संभालेंगे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल त्रिपाठी का करीब 30 वर्ष का लंबा और विशिष्ट करियर रहा है।

सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और एडमिरल कुमार के पद छोड़ने पर वह नौसेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे। सरकार ने उन्हें नौसेना में शीर्ष पद पर नियुक्त करते समय वरिष्ठता क्रम का अनुपालन किया।

फिलहाल कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यरत वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना का अगला उप प्रमुख बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया, सरकार ने फिलहाल नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को 30 अप्रैल की दोपहर से नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है।

वाइस एडमिरल त्रिपाठी का 15 मई 1964 को जन्म हुआ था और एक जुलाई 1985 में वह भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल त्रिपाठी का करीब 30 वर्ष का लंबा और विशिष्ट करियर रहा है। नौसेना के उप प्रमुख का पद संभालने से पहले वह पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ रह चुके हैं।

उन्होंने आईएनएस विनाश, किर्च और त्रिशूल की भी कमान संभाली थी। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है जिनमें पश्चिमी बेड़े के बेड़ा संचालन अधिकारी, नौसेना संचालन के निदेशक, प्रमुख निदेशक, नेटवर्क केंद्रित संचालन और प्रमुख निदेशक, नौसेना योजना शामिल हैं। रियर एडमिरल के तौर पर वह ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं।

वह भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला के कमांडेंट भी रह चुके हैं। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडकवासला के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने गोवा के नेवल वॉर कॉलेज और अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज में भी कोर्स किया है। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम) और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। (भाषा) फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स

