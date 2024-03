केन्द्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को हाईकोर्ट से राहत, जांच पर लगी रोक

Protest against the arrest of Arvind Kejriwal : प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी समेत देशभर में आम आदमी पार्टी (AAP) और अन्य राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया।