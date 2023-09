West Bengal : PM मोदी-ममता बनर्जी की विदेश यात्रा पर TMC-BJP में छिड़ी जुबानी जंग

TMC, BJP in war of words over Mamata, PM Modi trips : West Bengal update : पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की आधिकारिक यात्रा से लौटने के तुरंत बाद, रविवार को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई।

भाजपा ने बनर्जी की यात्रा का मखौल उड़ाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मणिपुर संकट को नजरअंदाज करते हुए विदेश यात्रा करने पर सवाल उठाया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर टीएमसी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया।

टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि बनर्जी, मोदी से ज्यादा भरोसेमंद हैं।

घोष ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि जब मणिपुर जल रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल गए। वह अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात रवाना हो गए, लेकिन एक बार भी मणिपुर जाने की जहमत नहीं उठाई। हम सभी जानते हैं कि कौन सा नेता भरोसेमंद है और कौन नहीं।

उनका इशारा ‘एक्स’ पर अधिकारी की पोस्ट की ओर था, जिसमें कहा गया था, ‘‘जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की विदेश यात्राओं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदेश में छुट्टियां मनाने के बीच समानता बताने का प्रयास किया है, मैं आपको अंतर बता दूं - उनकी रणनीतिक यात्राओं का उद्देश्य दुनिया में 'देश की प्रतिष्ठा बढ़ाना' था, लेकिन मुख्यमंत्री की यात्रा पर भ्रष्टाचार के छींटे थे।

अधिकारी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की रणनीतिक यात्राओं ने हमारे देश की 'विश्व मित्र' के रूप में पहचान बनाने का आधार बनाने का काम किया, जो गर्व से जी20 की एक सफल मेजबानी कर सकता है।

अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष किया और उसपर उगाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान शासन और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ‘तोलामूल पार्टी’ के भ्रष्टाचार से जुड़ाव को देखते हुए, मुख्यमंत्री की यात्रा/छुट्टियों के बाद जो एकमात्र चीज हासिल की जा सकती है, वह है ‘जी420’ का एक सफल जमावड़ा।

अधिकारी ने रविवार को प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि जब पश्चिम बंगाल में डेंगू की स्थिति चिंताजनक रूप ले रही थी, तब मुख्यमंत्री बिना किसी चिंता के विदेश में छुट्टियां मनाने चली गईं। इस बीच, जब वह एक निष्फल यात्रा से लौटी हैं, तो डेंगू की स्थिति और भी खराब हो गई है।

शनिवार शाम करीब सात बजे हवाई अड्डे पर पहुंची बनर्जी ने कहा कि वह खुश हैं क्योंकि वह पश्चिम बंगाल के लिए कुछ कर सकीं।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने यहां हवाई अड्डे पर कहा कि यह बहुत अच्छी यात्रा रही। मैंने अपने जीवन में इतनी सफल यात्रा कभी नहीं देखी। मुझे खुशी है कि मैं बंगाल के लिए इतना कुछ कर सकी।

उन्होंने यह भी कहा कि बैठकें फिक्की और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित की गईं। कई प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।