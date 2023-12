MP में 13 दिसंबर को होगा नई सरकार का गठन, CM मोहन यादव और 2 डिप्टी CM लेंगे शपथ

Swearing in ceremony of new government in MP : मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को होगा। मीडिया खबरों के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में 163 सीट जीतकर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी।

भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद यादव ने शाम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। इससे पहले दिन में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति से संबंधित एक पत्र सौंपा।

भाजपा विधायक दल ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में चौहान कैबिनेट के सदस्य यादव को अपना नेता चुना, जिससे उनके अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस 66 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। (इनपुट भाषा)

