What is Right to Repair: सूचना का अधिकार (Right to Information) और शिक्षा का अधिकार (Right to Education) की तरह केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को मरम्मत का अधिकार (Right to Repair) प्रदान करने के उद्देश्य से एक पोर्टल (www.righttorepairindia.in) लॉन्च किया है।