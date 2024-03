रिलायंस मेट सिटी में स्वीडिश कंपनी 'साब' लगाएगी हथियार बनाने का संयंत्र

After Sidhi and Bhopal now urination scandal in Shivpuri : सीधी और भोपाल के बाद अब मध्‍यप्रदेश के शिवपुरी जिले में बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर एक युवक की पिटाई करने और मुंह पर पेशाब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना एक माह पहले की बताई जा रही है। पुलिस ने इसमें मामला भी दर्ज किया था, लेकिन अब इसी केस से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आने से बवाल मच गया है।