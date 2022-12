सुकेश चंद्रशेखर ने फिर फोड़ा चिट्ठी बम, कहा-दबाव डाल रहे हैं केजरीवाल, क्या बोले भाजपा के शहजाद?

200 करोड़ की ठगी के आरोप में जेल में बंद ने फिर चिट्ठी बम फोड़ा है। उसने दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी दबाव डालने का आरोप लगाया।

सुकेश ने दावा किया कि मेरी चिट्ठियों की वजह से ही आम आदमी पार्टी (AAP) को MCD चुनाव में सत्येंद्र जैन की विधानसभा में सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी 4 में से 3 वार्डों में हार गई।

पत्र में सुकेश ने दावा किया कि उस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि वह मीडिया के सामने यह कहे कि उसने पहले जो भी पत्र लिखे थे, बीजेपी के दबाव में आकर लिखे थे। उसने अपनी मर्जी से सारे पत्र लिखे थे, जिनमें बताई गईं सभी घटनाएं और दावे सत्य हैं।

Yet another confession by Sukesh about MahaThugs Kejriwal & vasooli company! Now a 7cr allegation!



Recently an inquiry panel found all allegations to be serious and meriting a detailed probe



Will Kejriwal still defend Kattar Corrupt? Will he take a lie detector test live pic.twitter.com/GlByBXX1D8