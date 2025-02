हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, इस तरह अमेरिका से भारत पहुंचे 104 निर्वासित

Finance Ministry on use of AI : कृत्रिम मेधा (AI) के इस्तेमाल को लेकर तेज होती चर्चाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को कार्यालय के कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों में चैटजीपीटी (Chat GPT) और डीपसीक (Deep Seek) जैसे एआई टूल एवं ऐप को डाउनलोड न करने का निर्देश दिया है। यह कदम सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।